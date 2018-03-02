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Турчак: работа "Единой России" направлена на то, чтобы отвечать запросам избирателей

Политика
2 марта, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

По мнению секретаря генсовета единороссов, обязанность партии заключается в том, чтобы ответственно относиться к кредиту доверия граждан

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Деятельность "Единой России", в том числе в вопросе преобразования и ребрендинга партии, направлена на то, чтобы максимально отвечать запросам граждан и действовать в их интересах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе партии со ссылкой на секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

Ранее во время общения с представителями СМИ на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" президент Владимир Путин не согласился с аналогией сегодняшнего дня и советских времен в отношениях власти и прессы. Он напомнил, что тогда и власть, и СМИ находились в одних руках, а сегодня пресса "максимально деполитизирована". По его словам, несмотря на "контрольный пакет", который находится в руках "Единой России", ситуация может поменяться, если партия не сможет доказать свое лидерство.

"Президент назвал главную идею, на которой должна быть основана ежедневная работа каждого члена и сторонника партии "Единая Россия". Мы никогда не забываем, что "контрольный пакет", который сегодня имеет партия "Единая Россия", передан нам людьми", - прокомментировал слова президента Турчак.

По его мнению, обязанность партии заключается в том, чтобы "ответственно относиться к этому кредиту доверия и каждый день доказывать свое лидерство в их интересах". "Для этого мы перезагружаем партию - работаем над новыми смысловыми направлениями и форматами взаимодействия с людьми, чтобы повестка партии всегда соответствовала их актуальным запросам, создаем лифты идей и новых кадров, работаем в сфере законодательного обеспечения развития страны", - цитирует секретаря генсовета единороссов пресс-служба партии.

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