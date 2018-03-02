Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Буркина-Фасо объявили о нейтрализации совершивших нападения в Уагадугу людей

Политика
2 марта, 23:05 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

Число жертв нападавших, по разным источникам, колеблется от 7 до 30

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 2 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Власти Буркина-Фасо объявили о завершении операции по нейтрализации группы вооруженных людей, напавших в пятницу на ряд зданий в центре столицы страны - Уагадугу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали.

"Власти Буркина-Фасо объявили о завершении операции. Число жертв, по разным источникам, колеблется от 7 до 30", - отметила она. По словам почетного консула, "обстановка в городе успокоилась". "Зона, где произошли атаки, оцеплена полицией и жандармерией", - сказала она.

Ранее Agence France Presse сообщило о том, что в пятницу около 30 человек погибли в результате нападения группы вооруженных людей на здание главного штаба армии Буркина-Фасо и посольства Франции в Уагадугу. "Пока что нет никаких сведений о том, есть ли среди жертв иностранцы", - сказала почетный консул.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за совершение теракта в Буркина-Фасо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Буркина-Фасо
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
6
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
7
Рябков: встреча с Шэнноном отложена из-за хамского срыва США консультаций в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама