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Источник: в ближайшие дни появятся тезисы, отражающие видение Путиным развития страны

Политика
3 марта, 13:20 дата обновления: 3 марта, 13:28 UTC+3

Об этом сообщил источник в предвыборном штабе политика

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тезисы, отражающие видение кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным дальнейшего развития страны, появятся в ближайшее время. Об этом сообщил в субботу журналистам источник в избирательном штабе кандидата.

"В ближайшие дни будет ясность с некими тезисами, которые будут отражать политическую и экономическую основу, которую Путин видит в качестве платформы для развития страны", - сказал собеседник.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них в порядке самовыдвижения.

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