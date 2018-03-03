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Госдума продолжает работу по приглашению иностранных наблюдателей на выборы президента РФ

Политика
3 марта, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Число наблюдателей может быть больше, чем ранее озвученные цифры, сказал Леонид Слуцкий

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума продолжает работу по приглашению иностранных наблюдателей на выборы президента РФ, их число может превысить объявленное ранее. Об этом журналистам в субботу заявил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдума продолжает работу по приглашению иностранных наблюдателей. Думаю, что их число будет больше, чем ранее озвученные цифры. Конкретные данные будут позже", - сказал он.

Ранее Слуцкий сообщал, что Госдума пригласит на выборы президента 243 иностранных наблюдателя из 74 стран, в том числе 23 депутатов Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров.

Согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством РФ, Центральной избирательной комиссией РФ после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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