В "Лужниках" начался митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина начался в субботу на московском стадионе "Лужники".

Как сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов, еще за час до официального старта акции (14:00 мск) на нее собрались порядка 80 тыс. человек. "Чаша вмещает 100 тыс. [человек], сейчас заполнение примерно 75-80%", - сказал он. На вопрос о том, достигнет ли, по его мнению, общее число участников 100 тыс., пресс-секретарь ответил: "Будет больше".

Участники акции заполнили трибуны, многие из них собрались на поле вокруг сцены, расцвеченной российским триколором. Граждане держат в руках плакаты с лозунгами "За нашего президента", "За Путина". Развеваются флаги "Молодой гвардии", "Боевого братства" и других организаций.

До начала мероприятия перед митингующими выступал певец, актер и участник музыкального конкурса "Евровидение" 2011 года Алексей Воробьев, исполнивший "Калинку" . Вслед за ним выступила группа "Руки вверх". Собравшиеся подпевали артистам, размахивая флажками в такт музыке.

"Я, конечно же, горжусь нашей великой страной и знаю, что я буду гордиться нашим президентом, спасибо всем", - сказал на открытии акции дирижер, доверенное лицо Путина Валерий Гергиев. "Нам нужен такой сильный президент, - заявил бывший командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. - Мы и впредь будем поддерживать суверенные страны, будем поддерживать братские народы и будем шагать с нашим президентом вперед! Это наша позиция и наше право".

"18 марта я выбираю сильного президента, я выбираю Путина", - обратился к участниками митинга певец Григорий Лепс. "Вместе со мной выросло молодое, дерзкое поколение, которое будет определять будущее нашей страны, - сказал рэп-исполнитель Тимати. - Все помнят, какой была наша страна 15 лет назад, и все видят изменившуюся ситуацию: сильную державу, флагом которой можно гордиться".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что сам кандидат примет участие в митинге.