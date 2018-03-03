Путин приехал на митинг "За сильную Россию" в Лужниках

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Владимир Путин, который баллотируется на новый срок на посту президента РФ, приехал на проходящий в субботу в Лужниках митинг его сторонников.

Закон "О выборах президента РФ" обязывает кандидатов, работающих на государственной или муниципальной службе, а также в СМИ, уходить в отпуск с момента регистрации на выборах и до дня голосования. Однако президент замещает государственную должность, и на него это требование не распространяется.

Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, оформил ли Путин отпуск для участия в сегодняшнем мероприятии. "Нет, он не должен этого делать", - сказал Песков. "Чиновники должны. Я сегодня в отпуске", - пояснил он.

Акция под лозунгом "За сильную Россию!" стартовала в субботу около полудня. К участникам митинга обратятся около десятка доверенных лиц кандидата, в том числе режиссер Никита Михалков, кардиохирург Лео Бокерия, художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев. Некоторые артисты уже выступили перед собравшимся.

По прогнозам избирательного штаба Путина, в митинге примут участие не менее 100 тыс. человек.

Как отметил пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов, мероприятие "оплачивается из средств избирательного фонда", вся сумма будет представлена в отчете кандидата, который будет опубликован на сайте Центризбиркома РФ.

По словам пресс-секретаря штаба, на митинг аккредитованы 299 российских и 125 иностранных журналистов. Представлены СМИ из США, Японии, Испании, Германии, Китая, Великобритании, Франции, Дании, уточнил собеседник агентства.