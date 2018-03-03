Путин: нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы, тогда весь XXI век пройдет под знаком ярких побед России. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге в свою поддержку на московском стадионе "Лужники" в субботу.

"У нас с вами ясные, понятные, благородные цели: мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы!" - обратился Путин к своим сторонникам.

"Мы сделаем это, да?" - задал вопрос президент, баллотирующийся на новый срок, и многотысячный стадион ответил: "Да!"

"За нас и кроме нас этого не сделает никто", - подчеркнул Путин. - Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед", - подчеркнул он.

В начале своего выступления кандидат поприветствовал всех собравшихся на митинге "За сильную Россию", отдав также должное и самому месту проведения мероприятия: "Это уже не "Лужа", как говорили несколько лет назад, это наши знаменитые "Лужники", которыми мы гордимся".

Путин обратился со словами приветствия не только к участникам митинга в столице, но и ко всем своим сторонникам. "А таких людей очень много: это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы! И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда!" - заявил Путин. "Мы команда, да?" - продолжил он, и стадион вновь одобрительно загудел в ответ.