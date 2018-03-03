Врио главы Дагестана обратился в МФЦ для голосования на выборах по месту пребывания

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев обратился в субботу в один из многофункциональных центров (МФЦ) Махачкалы и написал заявление для голосования на президентских выборах 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации, сообщила пресс-служба республиканского МФЦ. Вместе с ним в центр пришли новый премьер региона Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов, заявление о голосовании по месту пребывания написал также новый прокурор региона Денис Попов.

"Делегация членов правительства республики посетила один из столичных филиалов МФЦ. Заявителями центра "Мои документы" стали врио главы региона Владимир Васильев, председатель правительства Артем Здунов, руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, получив подтверждение о включении в список избирателей по месту нахождения, Васильев отметил, что МФЦ значительно упрощает многие процедуры, в том числе и для тех, кто, находясь в Дагестане по долгу службы или по другим причинам, хочет принять участие в голосовании на выборах президента страны. "Важно и то, что в МФЦ созданы условия для лиц с ограниченными физическими возможностями. Все в соответствии с федеральной программой "Доступная среда", - приводятся в сообщении слова Васильева.

По данным пресс-службы, о своем желании голосовать по месту фактического пребывания заявил и новый прокурор региона Денис Попов.

Как сообщили ТАСС в избиркоме Дагестана, по данным на 1 марта 2018 года, количество заявлений для голосования по месту пребывания составило в регионе 5007, более 2,2 тыс. из них поступили в территориальные избирательные комиссии. В Дагестане избирательным правом обладают 1 млн 677 тыс. человек (население республики - около 3 млн человек). В день голосования в регионе будут работать 1915 избирательных участков.