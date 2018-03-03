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Врио главы Дагестана обратился в МФЦ для голосования на выборах по месту пребывания

Политика
3 марта, 14:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, марта. /ТАСС

Владимир Васильев отметил, что "в МФЦ созданы условия для лиц с ограниченными физическими возможностями"

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МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев обратился в субботу в один из многофункциональных центров (МФЦ) Махачкалы и написал заявление для голосования на президентских выборах 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации, сообщила пресс-служба республиканского МФЦ. Вместе с ним в центр пришли новый премьер региона Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов, заявление о голосовании по месту пребывания написал также новый прокурор региона Денис Попов.

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"Делегация членов правительства республики посетила один из столичных филиалов МФЦ. Заявителями центра "Мои документы" стали врио главы региона Владимир Васильев, председатель правительства Артем Здунов, руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, получив подтверждение о включении в список избирателей по месту нахождения, Васильев отметил, что МФЦ значительно упрощает многие процедуры, в том числе и для тех, кто, находясь в Дагестане по долгу службы или по другим причинам, хочет принять участие в голосовании на выборах президента страны. "Важно и то, что в МФЦ созданы условия для лиц с ограниченными физическими возможностями. Все в соответствии с федеральной программой "Доступная среда", - приводятся в сообщении слова Васильева.

По данным пресс-службы, о своем желании голосовать по месту фактического пребывания заявил и новый прокурор региона Денис Попов.

Как сообщили ТАСС в избиркоме Дагестана, по данным на 1 марта 2018 года, количество заявлений для голосования по месту пребывания составило в регионе 5007, более 2,2 тыс. из них поступили в территориальные избирательные комиссии. В Дагестане избирательным правом обладают 1 млн 677 тыс. человек (население республики - около 3 млн человек). В день голосования в регионе будут работать 1915 избирательных участков.

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