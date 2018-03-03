Песков: антироссийские санкции США незаконны и наносят вред всему миру

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Антироссийские санкции США в Кремле считают не только незаконными, но и наносящими вред всему миру, заявил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона продлить ограничения против РФ.

"Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными, наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру", - заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что санкции и их продление не вопрос повестки дня Кремля.

Президент США Дональд Трамп продлил в пятницу на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года по Крыму.