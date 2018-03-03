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Миронов заявил, что ему стыдно за участвующих в дебатах кандидатов в президенты

Политика
3 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Лидер "Справедливой России" также назвал участников дебатов аутсайдерами

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что ему стыдно за кандидатов в президенты РФ, участвующих в предвыборных дебатах. Политик в субботу принял участие в митинге в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, который проходит на московском стадионе "Лужники".

"Мне кажется, кроме участников этой клоунады, никому неинтересно, кто это будет - [Павел] Грудинин, [Владимир] Жириновский или [Ксения] Собчак", - сказал Миронов журналистам, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, займет второе место на выборах. "Это аутсайдеры. Честно говоря, я испытываю чувство стыда, когда наблюдаю за так называемыми дебатами", - признался он.

"Эти люди называют себя кандидатами в президенты. <...> Научитесь сначала вести себя прилично, а потом уже баллотируйтесь", - посоветовал лидер справороссов.

Цикл предвыборных дебатов начался 26 февраля. Штаб Путина отказался от бесплатного федерального эфира для агитации, поэтому избиратели следят за полемикой семи кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").

Во время дебатов на канале "Россия 1" Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, оскорбил Ксению Собчак. Та в ответ облила его водой. Позже выдвинутый КПРФ Павел Грудинин на дебатах на Первом канале раскритиковал формат дискуссии, назвав ее базаром, и покинул студию.

5 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова встретится с кандидатами в президенты, чтобы обсудить их претензии к формату предвыборных дебатов.

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Персоны
Миронов, Сергей Михайлович Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Жириновский, Владимир Вольфович
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