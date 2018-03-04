Боевики в Восточной Гуте открыли минометный огонь по медпункту

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 4 марта. /ТАСС/. Боевики в Восточной Гуте обстреляли из миномета медицинский пункт неподалеку от КПП с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан. Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Незаконные вооруженные формирования продолжают провокации и нарушают режим прекращения боевых действий. По району пункта пропуска периодически ведется огонь из стрелкового оружия. В 12:50 боевиками с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан был обстрелян район медицинского пункта, расположенного неподалеку от КПП. Шесть мин разорвались западнее, на расстоянии 200-400 м. Пострадавших нет", - сказал он.

Выход мирных жителей из Восточной Гуты по-прежнему блокируется незаконными вооруженными формированиями. "Бандгруппы укрепляют свои позиции в жилых домах и скрываются за спинами стариков, женщин и детей. Мы квалифицируем такие действия как военные преступления и считаем, что виновные в их совершении должны быть привлечены к ответственности", - отметил Золотухин.

Шестая гуманитарная пауза, введенная для мирных жителей Восточной Гуты в воскресенье, действует с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 по 15:00 мск). Все желающие могут покинуть анклав через подготовленный гуманитарный коридор, находящийся под контролем российского Центра по примирению. Между тем члены незаконных вооруженных формирований продолжают удерживать мирных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Ранее боевики ввели комендантский час на время гуманитарной паузы, а также запретили массовые собрания местным жителям.