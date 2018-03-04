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Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии ФСБ

Политика
4 марта, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Также глава государства выступит на пленарном заседании Съезда транспортников России

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, на котором будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2018 год. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

В этот же день Владимир Путин посетит Съезд транспортников России - главное отчетное мероприятие отрасли, которое проводится раз в пять лет. Глава государства выступит на пленарном заседании Съезда, собравшего в Москве более 700 специалистов транспортной отрасли, а также осмотрит выставку приоритетных инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года.

Кроме того, состоится телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля - важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссибирской магистрали.

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