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Путин поставит перед ФСБ задачи на 2018 год

Политика
5 марта, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В 2017 году президент на аналогичном совещании говорил о пресечении деятельности иностранных агентов в России

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, на совещании "будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2018 год".

Президент России, лично курирующий все силовые ведомства и службы, традиционно принимает участие в ежегодной итоговой коллегии ФСБ, которая проходит в ее штаб-квартире на Лубянке. В 1998-1999 годах Путин возглавлял ведомство. В качестве главы государства он принимал участие в заседаниях коллегии ФСБ 11 раз.

В 2017 году президент на аналогичном совещании говорил о пресечении деятельности агентов иностранных спецслужб в РФ, обострении угроз и вызовов для безопасности в мире, попытках НАТО втянуть Россию в конфронтацию. Обычно глава государства затрагивает темы борьбы с терроризмом и экстремизмом, пресечения экономических преступлений, обеспечения безопасности на границе.

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