Лавров начинает большое африканское турне

ЛУАНДА /Ангола/, 5 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-9 марта совершит турне по странам Африки. Министру предстоят пять насыщенных встречами и переговорами дней, за которые он посетит пять стран: Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.

Цели визита

Программа поездки Лаврова предусматривает встречи с руководителями этих стран. Это особенно важно в связи с недавними переменами: избранием новых президентов в Анголе и Зимбабве и отставкой премьер-министра в Эфиопии.

Особое внимание предполагается уделить анализу состояния и перспектив торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей, а также международным проблемам. Как отмечают эксперты, в этих областях, несмотря на исторические преимущества, Россия пока отстает не только от стран Запада, но и от Китая.

Член президиума Российской академии наук, профессор Института Африки РАН Ирина Абрамова в беседе с корреспондентом ТАСС приветствовала то, что в России растет понимание важности Африканского континента. "Сейчас Африка находится в положении Калифорнии XIX века: кто успел первым прибежать и "забить колышки", тот получит наибольшую выгоду", - отметила она.

При этом эксперт предупредила, что времени для того, чтобы обозначить свои интересы в Африке, у Москвы остается совсем немного - 5-10 лет. "Можно сказать, что у нас есть шанс сесть в последний вагон уходящего поезда", - считает Абрамова.

Ангола

Свое африканское турне Лавров начинает с Анголы. На 5 марта у него запланирована беседа с президентом страны Жоау Лоуренсу и переговоры с министром иностранных дел Мануэлом Домингушем Аугушту.

Как сообщили в МИД России, особый акцент в ходе переговоров будет сделан на противодействии терроризму и экстремизму. "Будут затронуты вопросы, связанные с миротворчеством в Африке и поиском путей урегулирования конфликтов в горячих точках этого континента, прежде всего в регионе Великих озер и Демократической Республике Конго, ЦАР, Сахаро-Сахельской зоне, Ливии", - информировали в МИД.

В последние годы Москва и Луанда углубляют сотрудничество в горнорудной сфере и сферах геологоразведки, энергетики, банковского дела, связи и телекоммуникаций. Кроме того, важным направлением двустороннего партнерства остается подготовка ангольцев в российских вузах.

В дипломатическом ведомстве рассчитывают, что по итогам визита "будут намечены конкретные пути расширения традиционно дружественных отношений между Россией и Анголой в различных областях".

Намибия

5-6 марта глава российской дипломатии будет находиться в Республике Намибия, где у него состоится встреча с президентом Хаге Гейнгобом, а также переговоры с заместителем премьер-министра, министром международных отношений и сотрудничества Нетумбо Нанди-Ндайтвой.

Москва и Виндхук заинтересованы в активизации делового партнерства, поэтому "особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено задаче продвижения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в области добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства, дальнейшего расширения межрегионального взаимодействия", информировали в МИД РФ.

Уже действует межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, что позволяет России реализовывать потенциал по наращиванию экспорта своей сельхозпродукции в Намибию, в том числе пшеницы, молочных продуктов, мяса птицы.

Как сообщили в российском министерстве, стороны обратят внимание и на важность расширения взаимодействия в гуманитарной сфере.

Мозамбик

7 марта министр иностранных дел России перелетает в Мапуту для встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси и переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества Жозе Пашеку.

МИД РФ информировал, что внимание в ходе переговоров будет акцентировано на предстоящем начале работы межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, первое заседание которой намечено на aпpeль текущего года. Москва придает большое значение этой структуре "как приводному механизму разнопланового российско-мозамбикского взаимодействия", заявили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве отметили настрой Мапуту на привлечение инвестиций из России, а также заинтересованность российских компаний в продвижении взаимовыгодных проектов в Мозамбике. Одним из примеров уже реализуемого сотрудничества стало успешное участие "Роснефти" в тендере на разведку углеводородов в Мозамбике. Между Москвой и Мапуту установлены деловые контакты в сферах энергетики, транспорта и телекоммуникаций.

Одной из перспективных областей является сотрудничество в космосе. "По линии Международной организации космической связи "Интерспутник" прорабатываются вопросы использования ресурса российских космических аппаратов, в том числе для обмена данными между образовательными учреждениями наших двух стран, а также реализации силами ФГУП "Космическая связь" проекта по развитию мозамбикских национальных сетей спутниковой связи, широкополосного доступа к интернету и телевизионного вещания", - обратили внимание в российском министерстве.

Зимбабве

8 марта Лавров прибудет в Зимбабве, страну, в данный момент переживающую большие политические изменения. В ноябре прошлого года армия принудила к отставке правившего государством в течение 37 лет Роберта Мугабе. Правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" назначила новым лидером Эммерсона Мнангагву.

Директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский в интервью ТАСС ранее отметил, что новое руководство Зимбабве заинтересовано в привлечении российских инвестиций для осуществления модернизации экономики страны.

Перспективы дальнейшего укрепления российско-зимбабвийских отношений с учетом провозглашенного новым президентом республики курса на экономические реформы будут обсуждаться Лавровым в ходе встречи с Мнангагвой и переговоров с министром иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо.

Как отметили в МИД РФ, локомотивом двустороннего делового взаимодействия с Зимбабве может быть реализуемый проект освоения одного из крупнейших в мире месторождений металлов платиновой группы Дарвендейл, который осуществляет российско-зимбабвийское СП "Грейт Дайк инвестмент".

В министерстве также заверили в готовности российских компаний "Росгеология", "ВТК "КамАЗ", "Уралхим", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" "предоставлять зимбабвийским партнерам свои передовые технологии в сферах добычи полезных ископаемых, агропромышленного производства, а также поставлять в Зимбабве транспортную технику и профильное оборудование".

В то же время, как предупреждают эксперты, пока в Зимбабве достаточно сложные условия для иностранного бизнеса, так как на любые инвестиционные вложения установлен налог в размере 51%.

Эфиопия

Кульминацией африканской поездки министра иностранных дел России станет рабочий визит в Эфиопию, одну из крупнейших стран континента. 9 марта в Аддис-Абебе у него состоятся переговоры с премьер-министром страны Хайлемариамом Десаленем, президентом Мулату Тешоме и министром иностранных дел Воркнехом Гебейеху.

В Аддис-Абебе расположена штаб-квартира Африканского союза, поэтому там у Лаврова также состоится встреча с председателем Комиссии организации Мусой Факи Махаматом.

Сам Лавров в интервью эфиопской газете The Reporter выразил мнение, что его визит в страну внесет полезный вклад в укрепление проверенных временем связей между двумя государствами. Он сообщил, что со своим эфиопским коллегой планирует "предметно обсудить пути дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества с ударением на его торгово-экономическую и инвестиционную составляющую, реализацию совместных проектов, в том числе в области энергетики, включая ядерную".

Министр обратил внимание на планы по созданию эфиопского Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского производства.

В МИД РФ сообщили, что с председателем Комиссии Африканского союза Лавров обсудит состояние и перспективы отношений между Россией и панафриканской организацией в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. "Будет затронута проблематика взаимодействия в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, распространением наркотиков, - добавили в министерстве. - Особое внимание будет уделено усилиям по урегулированию кризисов в ряде государств Африки".

Прошлое и будущее

Почетный доктор Университета Западного Кейпа (ЮАР), эксперт клуба "Валдай" Владимир Шубин отметил, что с Анголой, Намибией, Мозамбиком, Зимбабве и Эфиопией Россию связывают традиционно дружественные отношения, которыми не могут похвастаться другие ведущие государства мира. При этом в беседе с корр. ТАСС эксперт призвал не забывать, что при всей важности визитов на высоком уровне необходима повседневная работа по выработке и осуществлению стратегии России на Африканском континенте.

"На протяжении десятилетий наша страна оказывала всестороннюю помощь национально-освободительным движениям бывших португальских колоний, тогдашней Родезии и оккупированной ЮАР Намибии, Советский Союз встал на сторону Эфиопии во время агрессии против этой страны в 1976-1977 годах", - напомнил Шубин.

В последние годы нередко пишут о "возвращении России в Африку", однако, как отметил Шубин, эта формулировка не совсем верна. "Наша страна никогда из Африки не уходила, например, почти в 40 странах региона всегда действовали российские посольства, но наши связи с этим континентом действительно резко ослабли в 1990-х годах, особенно в области экономики, да и культуры", - сказал эксперт.

В то же время, как отмечает профессор Абрамова, в ближайшие годы Африка будет одним из основных двигателей экономики вместе с Индией и Китаем, поэтому для РФ стратегически важно устанавливать новый формат отношений со странами континента. "Поездка министра иностранных дел заложит ту основу, которая позволит вывести отношения нашей страны с африканскими государствами на новый уровень", - полагает она.

Общий объем торговли между Россией и странами Африки хотя и вырос немного в последние годы, но все равно не превышает 13-14 млрд долларов, обратила внимание эксперт. Причем со странами Африки южнее Сахары он не превышает приблизительно $3 млрд. "Это, конечно, очень низкие цифры, абсолютно не соответствующие потенциалу наших отношений", - констатировала эксперт.

"Но самое главное, что вектор нашей внешней политики все-таки повернулся в сторону Африки, наш Институт Африки об этом говорил давно как о настоятельной необходимости, потому что Африка сейчас - это сфера борьбы экономических и стратегических интересов всех крупных держав" - заключила Абрамова.

Подготовка к поездке

Директор департамента Африки в интервью ТАСС рассказал о проводимой МИД активной работе по заключению безвизовых соглашений с африканскими государствами. К сожалению, Ангола, Намибия, Зимбабве, Мозамбик и Эфиопия пока не входят в число безвизовых для россиян стран, так что российскому пулу журналистов пришлось постараться, чтобы вовремя уладить все необходимые визовые формальности.