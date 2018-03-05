Трутнев: систему взаимодействия кабмина с регионами надо менять

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Систему взаимодействия правительства РФ с регионами надо менять, считает вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Рассуждая в интервью ТАСС о возможном пересмотре структуры кабинета министров после выборов, полпред выразил мнение, что "в широком смысле, есть чем позаниматься с точки зрения совершенствования структуры правительства".

"Я уже говорил о распространении "дальневосточных" механизмов поддержки на других территориях Российской Федерации. По этому вопросу у нас с главой Минэкономразвития позиции схожи, мы достаточно одинаково понимаем, что надо делать. Но возложить эту задачу на власти субъектов РФ будет трудно. Нужна другая система взаимодействия с регионами", - заявил Трутнев.

По его словам, для более эффективной работы с субъектами РФ можно было бы расширить полномочия профильного ведомства - Минэкономразвития. "Министерство должно работать не только в Москве, а, может, должны быть региональные офисы. У нас же есть торговые представительства в других странах, а ведь свои субъекты всяко ближе и дороже. Может быть, стоит разбиться по федеральным округам и создать на базе округов что-то похожее, что создано сейчас на Дальнем Востоке", - поделился вице-премьер своим взглядом на ситуацию.

Трутнев подчеркнул, что "совершенствовать структуру управления, конечно нужно". "Инвестиционный процесс требует помимо издания законов крайне кропотливой ежедневной работы по каждому проекту, и все они сталкиваются с массой трудностей. Наверное, 70 - 80% этих трудностей можно было бы снять при принципиальном улучшении качества работы, качества государственного управления на всех уровнях. Сегодня нужны какие-то общие усилия, и под них, может быть, потребуется и другая структура отношений", - резюмировал он.