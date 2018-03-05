Трутнев рассказал, что голосовать на выборах президента будет на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев намерен взять открепительное удостоверение и на выборах президента 18 марта проголосовать в одном из регионов Дальнего Востока.

"Мне представляется, что мне надо брать открепительное удостоверение из Москвы и ехать на Дальний Восток. В какой регион я уеду и где именно буду голосовать, я еще подумаю, но голосовать буду на вверенной мне территории", - сказал Трутнев в интервью ТАСС.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В них примут участие восемь кандидатов: действующий президент Владимир Путин, баллотирующийся в порядке самовыдвижения лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, телеведущая Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин.