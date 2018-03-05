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Трутнев рассказал, что голосовать на выборах президента будет на Дальнем Востоке

Политика
5 марта, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Полпред президента в ДФО добавил, что пока не определился, в какой именно регион уедет

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев намерен взять открепительное удостоверение и на выборах президента 18 марта проголосовать в одном из регионов Дальнего Востока.

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Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

"Мне представляется, что мне надо брать открепительное удостоверение из Москвы и ехать на Дальний Восток. В какой регион я уеду и где именно буду голосовать, я еще подумаю, но голосовать буду на вверенной мне территории", - сказал Трутнев в интервью ТАСС.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В них примут участие восемь кандидатов: действующий президент Владимир Путин, баллотирующийся в порядке самовыдвижения лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, телеведущая Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Трутнев, Юрий Петрович Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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