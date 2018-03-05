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Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента

Политика
5 марта, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Алексей Шапошников отметил, что напавший на Собчак не был его помощником

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты России Ксении Собчак за то, что ранее стажер столичного парламента плеснул ей водой в лицо. Об этом Шапошников написал на своей странице в Facebook.

"Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание. Молодой человек, совершивший это, - стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата думы, ни моим помощником. Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения", - написал Шапошников.

Ранее в столичной полиции ТАСС сообщили, что около дома 40 по Ленинградскому проспекту мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Ранее некоторые СМИ сообщили, что нападавший - Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Шапошникова.

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