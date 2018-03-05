Онлайн-марафон "Ночь выборов - 2018" соберет 18 марта участников политического процесса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Онлайн-марафон "Ночь выборов - 2018" для всех участников политического процесса пройдет во время выборов президента РФ. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС политтехнолог Дмитрий Гусев.

Он напомнил, что в прошлом году во время единого дня голосования ряд объединений политологов, Общественная палата РФ, сеть общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) провели онлайн-марафон "Ночь выборов", на котором собрались политики, политологи, журналисты, блогеры, "все те, кто интересуется политикой и мало смотрит телевизор". "Мы сделали отличное событие, где можно было в прямом эфире без галстуков, начистоту обсудить выборы, и получили около 1 млн просмотров в интернете", - добавил Гусев.

В этом году, по его словам, "планируется сделать такое же мероприятие в день выборов президента", на которое пригласят "всех участников политического процесса, весь политический класс, независимо от взглядов". "Мы приглашаем всех политиков, все политические партии, кандидатов, политологов, политконсультантов, журналистов, блогеров, всех, кто интересуется политикой", - сообщил Гусев. Кроме того, продолжил он, на марафон будут приглашены люди, кто "в политике не замешан, но присутствует в общественном пространстве: артисты, музыканты, герои общественной жизни".

"Мы дадим слово любому вне зависимости от его политической позиции. Все политические точки зрения, мнения будут озвучены там в прямом эфире. Без галстуков, открыто, честно", - подтвердил организатор марафона.

Он также проинформировал, что формат мероприятия предусматривает "баттлы, дискуссии гостей в студии, прямые включения с регионами, прямые включения из-за границы, где голосуют россияне".

"Мы начинаем 18 марта в 12 часов дня и заканчиваем в час ночи 19 марта, все это будет происходить на площадке "Известия Холл", - уточнил Гусев. Он сообщил, что трансляции онлайн-марафона "Ночь выборов 2018" будут вестись во всех социальных сетях.

Ситуационный центр

В свою очередь федеральный координатор ассоциации наблюдателей НОМ Роман Коломойцев отметил, что "впервые в истории российского электорального процесса более ста тыс. наблюдателей объединяются в единую сеть, которая открывает единый ситуационный центр на площадке "Ночь выборов". "Наш ситуационный центр будет собирать информацию в режиме реального времени по всей стране", - уточнил он.

Коломойцев добавил, что в настоящий момент эксперты НОМ ведут мониторинг нарушений, и уже сейчас на карте ассоциации зафиксировано более 500 сообщений о возможных нарушениях, которые в настоящий момент проверяются.

Он также уточнил, что ассоциация усилила свою кибербезопасность. "В прошлую ночь выборов у нас было огромное количество DDoS-атак против нашего портала. 23 февраля у нас было более 70 атак в один день, но мы их, к счастью, все отразили, спасибо нашим техническим сотрудникам. Так что мы готовы ко дню голосовании", - подчеркнул Коломойцев.

Информационным партнером марафона выступает агентство ТАСС.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.