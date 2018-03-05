Пушков призвал Минюст ускорить подготовку подзаконных актов для СМИ-иноагентов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал Минюст РФ ускорить подготовку подзаконных актов для регламентации деятельности СМИ - иностранных агентов.

"Мне кажется, что нам нужно сейчас идти к тому, чтобы те, кто признан иностранными агентами, как-то ощутили свой новый статус, потому что, например, RT ощущает на себе статус иностранного агента [в США]", - сказал сенатор в понедельник ТАСС. "Они должны отчитываться о своей деятельности, там есть определенные предписания упоминать, что компания производит материалы в качестве иностранного агента и так далее", - напомнил он.

"У нас до сих пор еще очень большая задержка на уровне подзаконных актов: закон принят, а подзаконные акты до сих пор вырабатываются Министерством юстиции РФ", - констатировал Пушков. "Я призываю Минюст ускорить их подготовку, потому что до сих пор ничего в их деятельности не изменилось", - подчеркнул он.

В связи с этим парламентарий отметил, что нигде не видит, чтобы, в частности, "Радио свободы" называло себя иностранным агентом, "или каким-то образом это законодательство повлияло на его не формальный, а подлинный статус" .

"Мы прекрасно знаем, что западные СМИ и те из них, что действуют на территории России, - я могу конкретно назвать "Радио свободы", - занимаются тем, что пытаются подорвать восприятие гражданами России [президентских] выборов 18 марта", - продолжил Пушков.

По его словам, "это делается через серии публикаций в европейской и американской печати относительно характера этих выборов, того, какие настроения господствуют среди избирателей". "Это поиск так называемых альтернативных кандидатов, в частности, среди тех, кто не допущен к выборам, им посвящается большое число статей, где говорится о том, что эти политики должны быть "подлинным выбором России", - привел пример глава комиссии СФ.

"Естественно, из прессы это расходится по различным информационным ресурсам, "Радио свободы" активно распространяет эту информацию в соцсетях, активно доводит это до российского информационного потребителя", - указал политик.

"Поэтому, если говорить о чисто информационной составляющей, то да, в таких формах осуществляется попытка информационного воздействия на избирателей, на настроения внутри страны. Такие косвенные информационные приемы - по сути, это вмешательство", - резюмировал он.

Законодательство о СМИ-иноагентах

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".