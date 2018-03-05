Володин пригласил 75 иностранных представителей наблюдать за выборами президента РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник направил 75 иностранным представителям, в том числе европарламентариям, приглашение наблюдать за предстоящими 18 марта выборами президента РФ. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

"5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента Российской Федерации 75 представителям из-за рубежа. Это действующие депутаты национальных парламентов, европарламентарии, эксперты-политологи", - говорится в сообщении.

Согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Ранее Володин направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.