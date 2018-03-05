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ЦИК не может "жестко требовать" отстранить Грудинина от выборов

Политика
5 марта, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Отмечается, что комиссия так и не получила от кандидата в президенты четкого ответа на вопрос, есть ли у него зарубежные счета

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) не может "жестко требовать" отстранить кандидата на пост президента РФ от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина от участия в выборах из-за незакрытых зарубежных счетов. Об этом сообщил член ЦИК Сергей Сироткин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

"Вопрос можно перевести из бухгалтерской плоскости в общечеловеческую плоскость порядочности. Человек, который изъявляет желание побороться за высший пост в стране, который хочет быть президентом России, должен как минимум вести себя предельно честно", - сказал он.

Как отметил Сироткин, ЦИК так и не получил от Грудинина четкого ответа на вопрос, есть ли у него зарубежные счета. "Выясняется, что счета эти есть. Выявив эти факты, мы не можем жестко требовать отстранить его от выборной кампании или сложить полномочия. Мы всего-навсего должны проинформировать избирателей о всех нарушениях, которые мы выявили, что ЦИК и сделает", - добавил член ЦИК.

Ранее член ЦИК РФ Александр Кинев сообщил, что швейцарские налоговые органы сообщили об 11 счетах Грудинина в швейцарском банке, причем один из счетов был открыт в золоте.

Зарубежные счета

Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты 12 января. По закону к этапу регистрации кандидат должен представить в ЦИК сведения об отсутствии счетов и финансовых инструментов за границей.

В соответствующих документах Грудинин указал пять счетов в зарубежных банках и сведения о ценных бумагах. Одновременно с этим он подал уведомление о том, что больше не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. При этом, как выяснилось позднее, на начало февраля у Грудинина оставалось два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии, что, впрочем, не рассматривалось в ЦИК как "неразрешимая проблема".

Как заявлял в середине февраля зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, Грудинин дважды представлял в ЦИК заявления о закрытии всех счетов в заграничных банках. В то же время он отмечал противоречие между документами, поданными кандидатом в ЦИК, и информацией, представленной налоговой службой.

В феврале портал Life.ru сообщал, что сын кандидата от КПРФ Артем Грудинин владеет недвижимостью в Латвии и несколько лет назад получил латвийский вид на жительство.

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Грудинин, Павел Николаевич
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