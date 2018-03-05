Косачев: отношения Москвы и Сеула "сейчас в продвинутой фазе", но о прорыве говорить рано

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает преждевременным говорить о прорыве в отношениях между Россией и Южной Кореей и отмечает, что позиция по неучастию Сеула в антироссийских западных санкциях могла бы использоваться более продуктивно.

"Мы знаем, что Республика Корея изначально не принимала и не принимает участие в санкционной кампании Запада, нацеленной против России. В то же время констатируем, что те возможности, которые создает такая позиция Южной Кореи, пока используются не в полном объеме, и говорить о том, что в наших отношениях происходят прорывы, пока преждевременного", - сказал Косачев на встрече с депутатом Национального собрания Республики Корея, руководителем двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ёном.

Вместе с тем Косачев добавил, что отношения между Россией и Южной Кореей "находятся сейчас в продвинутой фазе своего развития".

"Я не буду утверждать, что наши подходы к современным проблемам мироустройства во всем совпадают, но я уверен в том, что совпадают интересы. Этот интерес в том, чтобы мир был безопасным, стабильным, чтобы в нем не было взаимных угроз и не было риска начала военных конфликтов, что особенно актуально с учетом наличия общего для нас соседа - КНДР", - отметил глава международного комитета Совфеда.

Также на встрече Косачев подтвердил, что прорабатывается вопрос о визите спикера СФ Валентины Матвиенко в Южную Корею. "Осталось согласовать удобные для сторон сроки", - сказал сенатор.