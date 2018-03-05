Мосгоризбирком исключил злоупотребления правом голосования не по месту прописки в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов опроверг информацию о том, что в столице злоупотребляют правом голосования не по месту прописки. Об этом он сообщил в понедельник в ходе круглого стола "Особенности организации и проведения голосования отдельных категорий избирателей по месту их нахождения в день голосования 18 марта в Москве".

"Вопреки бредовым заявлениям, в том числе распространяемым через Интернет, никто людей насильно не загоняет писать заявления на открепления, никто не пытается искусственно завысить явку избирателей или иным образом повлиять на электоральную активность. Количество избирателей в Москве стабильно, цифры подтверждают, что новый порядок используется исключительно по воле избирателей", - сказал Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома привел в пример видео, широко распространяемое в Интернете, где люди в другом регионе стоят в очереди в МФЦ, чтобы сдать документы на оформление права собственности, при этом видео сопровождают комментарии о том, что якобы это избиратели в Москве, их кто-то насильно заставили писать заявления о прикреплении. "Призывают бойкотировать выборы, хотят всячески очернить избирательный процесс, работу систем избирательных комиссий и органов государственной власти по подготовке к выборам", - добавил Горбунов.

Он уточнил, что прирост числа столичных избирателей на выборы президента Российской Федерации составляет чуть более 1%. "В настоящий момент иногородних избирателей в Москве прикрепилось на избирательные участки 2,6% от общей численности избирателей в столице, при этом открепилось из Москвы чуть более 1%", - подчеркнул Горбунов.

По информации главы Мосгоризбиркома, порядка 1,7 млн человек проживают и работают в Москве, но прописаны в других регионах, и около 800 тысяч человек, имеющих московскую прописку, фактически проживают за пределами столицы. Внутри самого города порядка полумиллиона жителей прописаны и проживают по факту в разных местах. "То есть около 3 млн избирателей в Москве потенциально могут воспользоваться новым порядком. На настоящий момент это сделали всего около 10%", - сказал Горбунов.

Подавать заявления о голосовании по месту пребывания избиратели могут с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно сделать также в любой участковой избирательной комиссии. Всего в Москве насчитывается 7,2 млн избирателей. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.