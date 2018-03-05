Володин: "Оскар" за фильм по материалам Родченкова отражает усилия США в политизации мира

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Присуждение премии "Оскар" фильму, основанному на комментариях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отражает усилия США по политизации всего мира. Такое мнение высказал в понедельник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мир все более политизируется, и США прикладывают в этом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спорта ничего не останется", - отметил глава нижней палаты парламента РФ. По его мнению, "навязываемые тенденции играют для этих сфер отрицательную роль: из них уходит, с одной стороны, творчество, с другой стороны - честность и объективность".

Лента британского велогонщика-любителя Брайана Фогеля "Икар" (Icarus) была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Главное действующее лицо фильма - экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, руководивший до ноября 2015 года. Родченков после отставки уехал из России и начал сотрудничество с комиссией Всемирного антидопингового агентства.