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Володин: "Оскар" за фильм по материалам Родченкова отражает усилия США в политизации мира

Политика
5 марта, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Лента "Икар" получила премию в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Присуждение премии "Оскар" фильму, основанному на комментариях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отражает усилия США по политизации всего мира. Такое мнение высказал в понедельник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Мир все более политизируется, и США прикладывают в этом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спорта ничего не останется", - отметил глава нижней палаты парламента РФ. По его мнению, "навязываемые тенденции играют для этих сфер отрицательную роль: из них уходит, с одной стороны, творчество, с другой стороны - честность и объективность".

Лента британского велогонщика-любителя Брайана Фогеля "Икар" (Icarus) была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Главное действующее лицо фильма - экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, руководивший до ноября 2015 года. Родченков после отставки уехал из России и начал сотрудничество с комиссией Всемирного антидопингового агентства.

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