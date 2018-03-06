"Ростелеком" подключил более 45 тыс. камер для видеонаблюдения за выборами президента

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" завершил подключение более 45 тыс. камер для видеонаблюдения за выборами президента, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Эта работа завершена, мы подключили более 45 тыс. камер в участковых и территориальных избирательных комиссиях", - сказал он. По словам Осеевского, сейчас идет работа по запуску официального сайта Центральной избирательной комиссии.

"Была очень серьезная работа, потому что нужно было оказаться в огромном количестве очень удаленных населенных пунктов нашей страны. Мы решали сложные вопросы логистики, добирались туда и вертолетами, и с помощью водного транспорта <...> Это был для нас очень серьезный опыт. Тем не менее мы вовремя, в графике и в полном объме в соответствии с техническим заданием эту работу выполнили", - отметил глава госоператора.

Как сообщалось, "Ростелеком" создаст семь центров по обработке данных для работы системы видеонаблюдения на выборах президента РФ в марте 2018 года, камеры будут установлены в более чем 45 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссиях.

В 2012 году "Ростелеком" впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. Специалисты компании построили инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избирательные комиссии РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций.