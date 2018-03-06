Чижов: для отмены санкций против РФ новому кабмину Италии достаточно не голосовать за них

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Новому правительству Италии, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, достаточно просто не голосовать за антироссийские санкции Евросоюза, чтобы они были отменены. Это подчеркнул во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью брюссельскому порталу Euractiv.

"Им даже не нужно будет голосовать против [санкций]. Им достаточно будет просто не голосовать за", - сказал Владимир Чижов, отвечая на вопрос о возможности нового правительства Италии повлиять в Совете ЕС на процесс отмены санкций против России. В Совете ЕС продление антироссийских ограничительных мер происходит раз в полгода на основании единогласного решения всех государств сообщества.

Комментируя итоги парламентских выборов в Италии, где победили правоцентристкие силы, Чижов отметил: "Любой результат выборов хорош для России, поскольку выборы должны приносить стабильность, и мы бы предпочли видеть стабильность у наших партнеров. Безусловно, мы готовы работать с любым правительством, которое получит поддержку итальянского народа. И это относится к любой другой стране мира".

Победителями парламентских выборов, прошедших в Италии в воскресенье, стали правоцентристская коалиция во главе с "Лигой" Маттео Сальвини и "Движение "5 звезд". Согласно официальным результатам, подсчет которых подходит к концу в МВД, исполняющим на Апеннинах функции избиркома, правоцентристская коалиция набирает 37%, "Движение "5 звезд" - 32%. Провалом можно назвать результат правившей последние пять лет левоцентристской Демократической партии, которая получает примерно 20%.