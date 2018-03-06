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Патрушев обвинил Запад в превращении целых регионов в зону хаоса

Политика
6 марта, 15:27 UTC+3 МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ считает, что вовлеченным в конфликты и кризисы странам нужно помогать в укреплении и в восстановлении государственности

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил страны Запада в попытках решить свои проблемы за счет безопасности других государств, что превращает целые регионы в зону хаоса и создает питательную среду для террористов. "Запад для продвижения собственных интересов активно задействует силовые методы, пытается девальвировать потенциал международного права и ряда многосторонних институтов, стремится решить собственные проблемы за счет безопасности других", - заявил он на пленарном заседании научного совета при Совбезе РФ.

"Вмешательство США и отдельных стран ЕС во внутренние дела суверенных государств, попытка перекроить границы, разжигание этноконфессиональных столкновений, а также навязывание своих ценностей без учета национальных аспектов привели к превращению обширных территорий Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки в зоны хаоса, в питательную среду для терроризма", - добавил он.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Патрушев охарактеризовал как напряженную ситуацию на Корейском полуострове. "Добиться ее деэскалации невозможно без формирования в Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности", - уверен секретарь Совбеза.

По его словам, в Европе сохраняется "значительный конфликтный потенциал", обусловленный приближением инфраструктуры НАТО к границам РФ, односторонним развертыванием элементов глобальной ПРО США и рядом неурегулированных конфликтов на Балканах.

"Снижению напряженности в евроатлантическом регионе призвано способствовать урегулирование внутриукраинского кризиса на основе полной и последовательной реализации минских договоренностей, - отметил Патрушев. - При этом основное препятствие на этом пути - деструктивная позиция киевских властей".

Патрушев считает, что вовлеченным в конфликты и кризисы странам нужно помочь в укреплении, а зачастую - и в восстановлении государственности. "Необходимо оказывать вовлеченным в них [кризисы и конфликты] странам политико-дипломатическое содействие в укреплении, а зачастую и в восстановлении государственности, в социально-экономической реабилитации и становлении на путь устойчивого развития", - заявил он.

"Добиться успехов в решении общих для всего человечества проблем, включая терроризм, наркотрафик, организованную преступность, распространение оружия массового уничтожения, можно лишь путем объединения усилий всего мирового сообщества, направленных на мирное урегулирование многочисленных кризисов и конфликтов", - уверен Патрушев.

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Темы
Кризис на Украине Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Россия Украина Республика Корея
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