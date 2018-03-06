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Посол РФ: часть британских политиков восприняла послание Путина как сигнал к диалогу

Политика
6 марта, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Александр Яковенко отметил, что такие политики сделали вывод, что "нужно садиться за стол переговоров, оценивать ситуацию так, как она есть, но уже с учетом новых факторов и новых возможностей России"

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Часть британских политиков и парламентариев восприняла Послание президента РФ Федеральному собранию как сигнал того, что необходимо сесть за стол переговоров и оценить ситуацию с учетом новых возможностей России. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

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"Взвешенные политики и часть парламентариев считают, что это окно возможностей, которое создает новые перспективы для укрепления стратегической стабильности. Услышали сигнал того, что нужно садиться за стол переговоров, оценивать ситуацию так, как она есть, но уже с учетом новых факторов и новых возможностей России", - заявил дипломат.

1 марта президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Первая часть была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая - вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности. Кроме того, в послании главы государства содержался призыв сесть за стол переговоров и "вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации".

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