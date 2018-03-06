Посольство РФ направило ноту в МИД Австрии из-за осквернения советского памятника в Вене

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Посольство России в Австрии направило ноту протеста в австрийский МИД в связи с осквернением памятника советским солдатам в центре Вены и выразило разочарование тем, что австрийские власти не могут обеспечить безопасность этого монумента, несмотря на многочисленные обещания.

"В ночь на 6 марта 2018 года вновь осквернен расположенный на площади Шварценбергплац в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора. Трусливые негодяи облили постамент памятника черной краской, у основания которого лежат венки и цветы, возложенные по случаю Дня защитника Отечества. Предыдущий акт вандализма был совершен всего лишь около двух месяцев назад и тоже под покровом ночи - 10 января 2018 года. В МИД Австрии направлена нота протеста", - говорится в распространенном во вторник комментарии посольства.

По словам дипломатов, совершающие такие действия стремятся нанести ущерб позитивной динамике развития российско-австрийских отношений.

Целенаправленные акции

По словам дипломатов, совершающие такие действия стремятся нанести ущерб позитивной динамике развития российско-австрийских отношений. "Вызывает глубокое разочарование, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удается ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов, последовательно на него нападающих. Все больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма - это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей. При том что уход за советскими воинскими захоронениями и мемориалами является одним из обязательств, взятых на себя Веной в соответствии с Договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 1955 года", - подчеркнули в посольстве.

Как отметила российская дипломатическая миссия, "в дни, когда австрийская общественность вспоминает трагические события аншлюса 1938 года, ситуация, сложившаяся вокруг монумента, установленного в честь героев, отдавших свои жизни в борьбе с гитлеризмом, не может не вызывать особого неприятия". При этом Россия убеждена, что злоумышленники тщетно пытаются создать точки напряжения в отношениях между двумя странами и неизбежно ответят за свои преступные акции.

Памятник советским солдатам в австрийской столице регулярно подвергается осквернению вандалами. 10 января этого года неизвестные облили памятник черной краской. 16 января прошлого года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской. Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.

Советский монумент в Вене

Самым известным в Австрии памятником советским воинам- освободителям является монумент на венской площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Его авторы - архитектор Савва Яковлев и скульптор Микаэл Интезарьян.

Памятник был открыт 19 августа 1945 года и представляет собой 12-метровую фигуру солдата. На груди воина пистолет-пулемет Шпагина, на голове золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР. Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высечены приказ Иосифа Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года.

За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя.