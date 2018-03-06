СБ РФ обсуждает повестку апрельской конференции по безопасности в Сочи

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Научный совет при Совбезе РФ обсуждает повестку дня встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи в 24-26 апреля. Об этом заявил на пленарном заседании совета секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"[Доклады на пленарном заседании] планируется заслушать в целях подготовки международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, эта встреча состоится в Сочи с 24 по 26 апреля", - отметил он.

Совбез РФ ежегодно проводит такие встречи. В 2017 году конференция состоялась в Завидово (Тверская область).