Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ РФ обсуждает повестку апрельской конференции по безопасности в Сочи

Политика
6 марта, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Встреча состоится в Сочи с 24 по 26 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Научный совет при Совбезе РФ обсуждает повестку дня встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи в 24-26 апреля. Об этом заявил на пленарном заседании совета секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"[Доклады на пленарном заседании] планируется заслушать в целях подготовки международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, эта встреча состоится в Сочи с 24 по 26 апреля", - отметил он.

Совбез РФ ежегодно проводит такие встречи. В 2017 году конференция состоялась в Завидово (Тверская область).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама