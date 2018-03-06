Замсекретаря СБ РФ: миру нужен единый механизм оценки эффективности мер антитеррора

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ предлагают создать под эгидой ООН механизм оценки эффективности предпринимаемых международным сообществом мер по борьбе с терроризмом.

"Целесообразно подумать о разработке под эгидой ООН механизма оценки эффективности принимаемых международным сообществом совместных антитеррористических мер", - отметил замсекретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков, выступая с докладом на заседании научного совета при СБ РФ.

Вахруков констатировал, что сейчас борьба с терроризмом строится, главным образом, по принципу реагирования на уже произошедшие события. "Террористы постоянно изобретают новые формы и методы совершения актов террора, обеспечивающие им достижение максимального устрашающего эффекта и резонанса, - заявил он. - При этом правоохранительные системы государств оказываются, как правило, не готовыми к таким вызовам, и лишь спустя определенное, зачастую продолжительное время находят адекватные меры противодействия".

По его словам, Москва выступает за скорейшее завершение консультаций и выработку единого для всех стран понятийного аппарата в сфере борьбы с террором, в том числе - определение понятий терроризма, теракта и террористической организации. "РФ решительно выступает за мирный диалог всех политических сил и скорейшее урегулирование конфликтов в Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане, - подчеркнул замсекретаря Совбеза. - Необходимо также принять меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры этих стран и интеграции их в мировые экономические процессы".

Вахруков отметил важность использования в борьбе с террористами наработок ученых. "Практическое апробирование выводов ученых целесообразно проводить в рамках международных антитеррористических учений", - предложил он.