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Вице-спикер Совфеда: готовится визит главы саудовского Консультативного совета в РФ

Политика
6 марта, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

По словам Ильяса Умаханова, кульминацией двусторонних контактов стал визит короля Саудовской Аравии в 2017 году

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия готовят в этом году визит в Москву главы саудовского Консультативного совета Абдаллы бен Мухаммеда Ибрагима аш-Шейха, а также разрабатывают дорожную карту по выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей. Об этом во вторник журналистам заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов по итогам встречи с зампредседателя Консультативного совета королевства Яхьей ас-Самааном.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в беседе и подтвердила приглашение посетить Россию главе Консультативного совета Абдалле бен Мухаммеду Ибрагиму аш-Шейху в этом году. Приглашение было принято", - сказал Умаханов.

По его словам, в рамках подготовки данных контактов планируется направить в Саудовскую Аравию представителя парламентской Группы сотрудничества, целью поездки также значится выработка дорожной карты по договоренностям на высшем уровне.

Новые механизмы

Как отметил вице-спикер, кульминацией двусторонних контактов стал исторический визит в РФ короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в октябре 2017 года. "Это даст толчок развитию отношений в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях, - обратил внимание Умаханов. - Условились найти нишу для законодательного сопровождения договоренностей на высшем уровне".

Стороны также договорились создать постоянно действующий механизм парламентского взаимодействия, опорой которому станут Группа сотрудничества и комитеты по международным делам. "Группа сотрудничества разработает дорожную карту, мониторинг выполнения договоренностей, - пояснил он. - Условились подготовить либо совместный доклад, либо доклады о том, что мешает сейчас сотрудничеству".

По словам зампреда верхней палаты Парламента, Россия рассчитывает продолжить обсуждение торгово-экономических вопросов в рамках заседания Группы Россия - Исламский мир 10-12 мая в Казани.

Развитие всего комплекса отношений

По словам ас-Самаана, на встрече достигнута договоренность об активизации роли Группы российско-саудовской дружбы и подготовки дорожной карты взаимодействия, чтобы "способствовать развитию всего комплекса отношений между нашими странами".

"Россия входит в "Большую двадцатку", Саудовская Аравия представляет самый крупный ближневосточный рынок, - отметил он. - Необходимо активизировать усилия в этой области для развития экономического сотрудничества".

"Что касается политической сферы, то мы работаем над укреплением безопасности и стабильности в регионе, - заявил замглавы совета. - Надеемся на активизацию роли России в данной сфере".

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Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль Умаханов, Ильяс Магомед-Саламович
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