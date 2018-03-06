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Рабочая группа ЦИК не нашла нарушений закона в телесюжетах, на которые жаловалась КПРФ

Политика
6 марта, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Обращения, в частности, касались содержания программ телеканалов "Россия 1", Первый канал, НТВ, "ТВ Центр" и "Рен ТВ"

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Рабочая группа Центризбиркома России по информационным спорам не усмотрела нарушений законодательства в сюжетах нескольких телеканалов, на которые пожаловался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщается во вторник на сайте комиссии.

В релизе отмечается, что во вторник рабочая группа рассмотрела обращения Зюганова, который, по данным ЦИК, является уполномоченным представителем КПРФ на выборах президента и доверенным лицом кандидата от компартии Павла Грудинина. Обращения, в частности, касались содержания программ телеканалов "Россия 1", Первый канал, НТВ, "ТВ Центр", "Рен ТВ".

"Рабочая группа не установила в сюжетах телекомпаний наличия нарушений законодательства о выборах", - говорится в сообщении.

При этом руководитель рабочей группы, секретарь ЦИК Майя Гришина призвала телеканалы давать объективную информацию о ходе предвыборной гонки. "Нам бы хотелось, чтобы в последнюю декаду избирательной кампании тон и содержание сюжетов в рамках любых программ был бы максимально уважительным в первую очередь к избирателям, чтобы избиратели получали объективную, достоверную, сбалансированную информацию", - приводятся на сайте ее слова.

Гришина отметила, что ЦИК России, конечно, волнует, как граждане реагируют на освещение деятельности кандидатов и как пройдет последняя декада избирательной кампании перед днем тишины. "Трибуну кандидаты получили, и в рамках этой трибуны можно ответить на любые вопросы, сформировать объективную картину, которая позволит гражданам сделать осознанный выбор", - подчеркнула она.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Зюганов, Геннадий Андреевич
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