Посольство РФ: запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона направлен в Госдепартамент 2 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва направила 2 марта запрос в Госдепартамент о возможной встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако вразумительный ответ пока не был получен. Соответствующее сообщение было размещено в среду в Facebook на странице российского посольства в Вашингтоне.

"Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель Госдепа Х. [Хезер] Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече С. В. Лаврова с Р. Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта, - говорится в сообщении. - Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно".

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону организовать встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. По его словам, "такой контакт был бы полезен", поскольку "вопросы, которые необходимо обсуждать, только множатся". Как пояснил Рябков, Москва направила "американской стороне соответствующее предложение" и ждет ответа.

Однако во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что предложений от российского правительства о проведении встречи Лаврова с Тиллерсоном в Эфиопии США не получали.

Лавров в настоящее время совершает турне по странам Африки. Он посетит Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. В Эфиопии глава МИД РФ будет 9 марта.

Тиллерсон в среду начинает турне по африканским государствам, которое станет для него первым визитом в регион в нынешнем качестве. Как сообщили в Госдепартаменте, с 6 по 13 марта он посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. В число вопросов, которые Тиллерсон планирует обсудить, входит развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом.