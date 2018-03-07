Турчак считает, что задавать власти острые вопросы могут лишь те, кто голосует на выборах

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что только проявление активной гражданской позиции, в том числе голосование на выборах, позволяет гражданам задавать острые вопросы власти на разных ее уровнях.

Единоросс отметил, что современное российское общество нередко адресует государству острые вопросы. "Чтобы иметь основание эти вопросы ставить, нужно не только проявлять свою гражданскую позицию на митингах, публичных мероприятиях, но и определять свое волеизъявление в ходе голосования", - цитирует секретаря генсовета пресс-служба партии.

По мнению Турчака, "эту культуру необходимо прививать, а 18 марта - это возможность для такой прививки". "Важен голос каждого гражданина РФ. Я лично принял решение: я пойду на выборы и обязательно исполню свой гражданский долг", - рассказал он.