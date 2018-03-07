МИД: РФ и США не ведут переговоры о дальнейшем разоружении после окончания действия ДСНВ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не ведут переговоры о дальнейшем разоружении после окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В настоящее время такие переговоры не ведутся, - сказала дипломат, отвечая на вопрос о перспективах заключения нового Договора о СНВ. - На сегодняшний день наиболее актуальная задача на этом направлении - урегулирование проблем, имеющихся в контексте выполнения действующего договора".

По ее словам, эти проблемы связаны "с односторонним выводом США из засчета по Договору части своих СНВ, которые они объявляют "переоборудованными".

"Пока этот вопрос не будет решен надлежащим образом, говорить о каких-либо дальнейших шагах преждевременно, - отметила дипломат. - В любом случае оснований для спешки не видим".

"Действующий Договор о СНВ был выработан менее, чем за год. Так что времени у нас еще достаточно", - заявила Захарова.

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу (в 2018 году) и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Новый ДСНВ остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.