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МИД: РФ и США не ведут переговоры о дальнейшем разоружении после окончания действия ДСНВ

Политика
7 марта, 16:28 дата обновления: 7 марта, 16:40 UTC+3

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что на данный момент наиболее актуальной задачей является "урегулирование проблем, имеющихся в контексте выполнения действующего договора"

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не ведут переговоры о дальнейшем разоружении после окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В настоящее время такие переговоры не ведутся, - сказала дипломат, отвечая на вопрос о перспективах заключения нового Договора о СНВ. - На сегодняшний день наиболее актуальная задача на этом направлении - урегулирование проблем, имеющихся в контексте выполнения действующего договора".

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По ее словам, эти проблемы связаны "с односторонним выводом США из засчета по Договору части своих СНВ, которые они объявляют "переоборудованными".

"Пока этот вопрос не будет решен надлежащим образом, говорить о каких-либо дальнейших шагах преждевременно, - отметила дипломат. - В любом случае оснований для спешки не видим".

"Действующий Договор о СНВ был выработан менее, чем за год. Так что времени у нас еще достаточно", - заявила Захарова.

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу (в 2018 году) и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Новый ДСНВ остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

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