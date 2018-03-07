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Путин подписал закон, по которому Росгвардия сможет обеспечивать безопасность губернаторов

Политика
7 марта, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

В документе указывается, что такая деятельность будет осуществляться "исключительно на договорной основе"

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Росгвардия будет "обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом РФ, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц". Эта деятельность будет осуществляться "исключительно на договорной основе".

Средства, получаемые Росгвардией по таким договорам, будут зачисляться в федеральный бюджет. "Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, определяются в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации", - говорится в документе.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов отмечал, что ведомство в этом вопросе будет тесно сотрудничать как с ФСО, так и с МВД. Он указывал, что охрану должностных лиц субъектов РФ ФСО не осуществляет, если только главой государства не принимается отдельное решение. По словам Меликова, главы субъектов РФ охранялись подразделениями государственной охраны МВД.

В настоящее время, отмечал он, часть подразделений, которые занимались охраной должностных лиц, перешла вместе с вневедомственной охраной в состав Росгвардии. В результате был сделан вывод о необходимости "закрепить механизм распределения данных полномочий совместно с ФСО и МВД", пояснял первый замглавы Росгвардии.

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Персоны
Меликов, Сергей Алимович Путин, Владимир Владимирович
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