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Посол России: конструктивные слова представителей США не трансформируются в дела

Политика
7 марта, 17:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

Анатолий Антонов добавил, что Конгрессом США "движут политически мотивированные эмоции"

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Конструктивный настрой, который нынешняя администрация США периодически демонстрирует по отношению к России, пока так и не трансформировался в конкретные дела. Это подчеркнул в опубликованном сегодня интервью газете Politico посол России в США Анатолий Антонов.

По свидетельству дипломата, приступившего к работе в Вашингтоне в августе минувшего года, в Белом доме и Госдепартаменте ему был оказан "совершенно теплый и дружеский прием". Однако "конструктивный настрой ... американских коллег не преобразуется из слов в практические дела", отметил Антонов.

Проблемы с законодателями

Он также посетовал на то, что "Конгрессом [США], одержимым русофобией, движут политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум". "Нам прямо говорят, что они боятся критики", - сказал посол об американских законодателях, которые в массе своей пока отказываются встречаться с Антоновым, исходя из внутриполитических соображений.

В связи с этим газета, согласно изложенным ею сведениям, обратилась в аппараты более чем 40 членов Сената и Палаты представителей Конгресса с просьбой предоставить комментарии по поводу того, как они смотрят на перспективы проведения рабочих встреч с российским послом. Большинство не ответили, и лишь два представителя правящей Республиканской партии уточнили, что уже встречались с Антоновым: председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер (от штата Теннесси) и его коллега по верхней палате Конгресса Рон Джонсон (от Висконсина).

Редкие встречи

О встрече Антонова с Коркером до этого публично не объявлялось. В окружении Коркера пояснили, что этот контакт состоялся в феврале, обсуждался ряд тем: от приписываемого России вмешательства в ход выборов в США в 2016 году до "общих интересов, включая недавнее развитие событий в сфере контроля над вооружениями". Коркер, по словам его помощников, встретился с Антоновым по рекомендации посла США в России Джона Хантсмана.

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Кроме того, в среду посольство России в США сообщило о встрече Антонова с временным председателем Сената республиканцем Оррином Хэтчем (от Юты). Последний возглавляет финансовый комитет и одновременно временно исполняет обязанности председателя Сената. Это второй по старшинству пост после председателя: им по конституции является вице-президент страны. Как заявил пресс-секретарь Хэтча Мэтт Уитлок, стороны на встрече в посольстве рассмотрели в том числе "отношения США и России", сенатор выразил надежду на то, что Антонов "примет приглашение посетить Юту в ближайшее время".

Кроме того, в публикации газеты приводятся высказывания неназванного сотрудника аппарата Конгресса, который признал, что в связи с шумихой, поднятой ранее в Вашингтоне после встречи Джеффа Сешнса (который в то время был сенатором, а ныне занимает пост министра юстиции) с предшественником Антонова Сергеем Кисляком, американские законодатели не хотят оказаться в центре внимания прессы "из-за встречи с российским послом". "По крайней мере сейчас любая [такая] встреча должна быть двухпартийной и публично подтвержденной. И даже при таких условиях нет большой общности позиций, позволяющих вести плодотворную дискуссию", - считает этот представитель аппарата Конгресса.

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Персоны
Сешнс, Джефф Хантсман, Джон Кисляк, Сергей Иванович Антонов, Анатолий Иванович
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