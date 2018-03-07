Шхагошев не исключил, что США изменят санкционную риторику в отношении РФ после 18 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев уверен, что после выборов президента РФ санкционная риторика со стороны США изменится "с учетом прагматичности" этой страны.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что расширение американских санкций в отношении России может произойти уже на следующей неделе. По его словам, "рассматриваются дополнительные санкции".

"Как я и говорил ранее, пик санкционной риторики со стороны США наступит к выборам 18 марта. Вашингтон за неделю до выборов в РФ пытается насолить нам очередными санкциями", - заявил Шхагошев.

"Но, учитывая прагматичность США, я уверен, что после выборов их риторика все-таки изменится", - подчеркнул депутат. Он сказал, что его "наталкивает на эту мысль только одно обстоятельство": "В США прекрасно понимают: Владимир Путин - один из самых опытных политиков современности". "Наши самые сильные западные партнеры испытали его на прочность. Однако Путин смог предложить альтернативу однополярному миру и победил, вынудив западные страны во главе с США считаться с Россией, особенно с учетом военного баланса, который сейчас налаживается в мире", - пояснил парламентарий.

"Есть шанс, что после выборов взаимодействие России и США выйдет на новый уровень, который будет выгоден обеим странам. Это будет непросто, но Россия даже в рамках санкционной политики всегда заявляла о своей готовности к диалогу", - добавил Шхагошев.