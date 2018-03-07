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Шхагошев не исключил, что США изменят санкционную риторику в отношении РФ после 18 марта

Политика
7 марта, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Первый замруководителя думской фракции "Единой России" отметил также, что есть шанс, что после выборов взаимодействие Москвы и Вашингтона выйдет на новый уровень, который будет выгоден обеим странам

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев уверен, что после выборов президента РФ санкционная риторика со стороны США изменится "с учетом прагматичности" этой страны.

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Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что расширение американских санкций в отношении России может произойти уже на следующей неделе. По его словам, "рассматриваются дополнительные санкции".

"Как я и говорил ранее, пик санкционной риторики со стороны США наступит к выборам 18 марта. Вашингтон за неделю до выборов в РФ пытается насолить нам очередными санкциями", - заявил Шхагошев.

"Но, учитывая прагматичность США, я уверен, что после выборов их риторика все-таки изменится", - подчеркнул депутат. Он сказал, что его "наталкивает на эту мысль только одно обстоятельство": "В США прекрасно понимают: Владимир Путин - один из самых опытных политиков современности". "Наши самые сильные западные партнеры испытали его на прочность. Однако Путин смог предложить альтернативу однополярному миру и победил, вынудив западные страны во главе с США считаться с Россией, особенно с учетом военного баланса, который сейчас налаживается в мире", - пояснил парламентарий.

"Есть шанс, что после выборов взаимодействие России и США выйдет на новый уровень, который будет выгоден обеим странам. Это будет непросто, но Россия даже в рамках санкционной политики всегда заявляла о своей готовности к диалогу", - добавил Шхагошев.

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"Единая Россия" Выборы президента РФ - 2018 Санкции в отношении России
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