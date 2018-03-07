Первое заседание российско-мозамбикской межправкомиссии пройдет 23-25 апреля

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Первое заседание межправительственной российско-мозамбикской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, как ожидается, пройдет 23-25 апреля в столице африканской республики Мапуту. Об этом в среду сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам визита его главы Сергея Лаврова в Мозамбик и встреч с президентом Филипе Ньюси и главой МИД Жозе Пашеку.

"В ходе состоявшихся встреч и бесед был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Мапуту на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-мозамбикских отношений, включая активизацию политического диалога и наращивание взаимовыгодного партнерства в различных областях, включая разведку и добычу углеводородов, энергетику, телекоммуникации, сельское хозяйство, подготовку кадров, - информировали в министерстве. - Важное место в этом процессе отводится межправительственной российско-мозамбикской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, первое заседание которой намечено провести 23-25 апреля 2018 года в Мапуту".

В МИД отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили "широкий круг вопросов общеафриканской повестки дня, включая проблематику урегулирования кризисных ситуаций на континенте, в том числе на Африканском роге, в регионе Великих озер, в Центральноафриканской Республике и Сахаро-Сахельском регионе".

"Особое внимание было уделено задаче консолидации усилий, нацеленных на эффективную борьбу с международным терроризмом и трансграничной преступностью", - заключили в ведомстве.