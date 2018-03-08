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Лавров считает неоимперским подходом вмешательства США в дела десятков стран

Политика
8 марта, 13:40 UTC+3 ХАРАРЕ ХАРАРЕ 8, марта. /ТАСС

Москва никогда не будет заниматься чем-то подобным, подчеркнул глава МИД РФ

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© Александр Щербак/ТАСС

ХАРАРЕ, 8 марта. /ТАСС/. Россия считает вмешательства США во внутренние дела стран неоимперским подходом, Москва никогда не будет заниматься чем-то подобным. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

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"Мы никогда не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном, - сказал он. - Хотя ни единого факта никто представить не может".

"Недавно в The New York Times был опубликован большой материал, который описывает в течение многих десятилетий историю вмешательства США в проведение выборов и в целом во внутренние дела десятков и десятков стран", - обратил внимание министр.

По словам Лаврова, когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, он услышал "поразительные утверждения о том, что "да, мы это делаем, но делаем ради блага тех стран, о которых идет речь, потому что несем через свое вмешательство свободу и демократию".

"Мы такую философию совершенно не разделяем. Считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими, - подчеркнул глава МИД РФ. - Мы никогда не будем заниматься чем-то подобным".

"Народ Зимбабве, как и народ любой другой страны, сам должен решать свою судьбу, - сказал он. - Убежден, что народ выскажет свое мнение на предстоящих в июле всеобщих выборах в Зимбабве".

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Персоны
Мнангагва, Эммерсон Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия Зимбабве
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