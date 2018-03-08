Небензя: боевики ИГ активизировались на севере Афганистана

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане, в частности, активизация деятельности боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Афганистане, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Ситуация с безопасностью в Афганистане по-прежнему вызывает у нас серьезную озабоченность, - отметил он. - То, что обстановка в этой сфере остается сложной, подтвердила миссия Совета Безопасности ООН в Кабуле. В конце января страну, к сожалению, сотрясла серия кровавых терактов, которые унесли жизни свыше 200 мирных жителей, свыше 400 афганцев получили ранения".

"Серьезным фактором деградации обстановки является деятельность "Исламского государства". - продолжал он. - Джихадисты последовательно наращивают численность боевиков на севере страны, превращают ее в плацдарм для последующей экспансии, в том числе на Центральную Азию. Предмет нашей особой озабоченности - создание ИГ в Афганистане внушительной сети лагерей по подготовке боевиков, в которых, в том числе, обучаются выходцы из центральноазиатских государств и России".

Постоянный представитель РФ при ООН обратил внимание на то, что "остаются нерасследованными факты транспортировки игиловцам и доставки им оружия вертолетами без маркировки на севере Афганистана". "Эту проблему недопустимо замалчивать, - заявил он. - Ситуацию следует тщательно расследовать и эту практику незамедлительно прекратить".