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Девять человек получили ранения при обстреле Дамаска боевиками

Политика
8 марта, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Однако в целом по Сирии режим прекращения боевых действий соблюдается, подчеркнул начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко

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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Боевики выпустили восемь мин по жилым кварталам Дамаска, в результате ранения получили девять человек. Об этом сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Напряженной остается обстановка в Восточной Гуте. Вчера боевиками в очередной раз были обстреляны жилые кварталы Дамаска и ближайших пригородов. Было выпущено восемь мин, ранено девять человек. Есть разрушения", - сказал он.

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При этом, отметил он, несмотря на сложную обстановку, российский Центр по примирению враждующих сторон при поддержке сирийского правительства продолжает гуманитарную операцию в Восточной Гуте, в четверг была введена в действие десятая гуманитарная пауза. "Гуманитарный коридор [был] открыт как для мирного населения Восточной Гуты, так и для боевиков с их семьями. Им гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения", - напомнил он.

Евтушенко также отметил, что в целом по стране режим прекращения боевых действий соблюдается, обстановка стабилизируется.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также они силой удерживают население в Восточной Гуте.

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