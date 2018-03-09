Постпред РФ при ООН: для получения контроля над границей Киев должен выполнить "Минск"

ООН, 9 марта. /ТАСС/. Власти Украины вернут полный контроль над восточными границами страны после того, как выполнят политические элементы минских соглашений. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он подчеркнул, что в Москве "прямо заинтересованы в скорейшей нормализации положения дел на Украине". "Хотим напомнить, в том числе тем, кто сегодня выступал, что прежде, чем Украина возвратит контроль над границами, она должна выполнить политические элементы договоренностей, что является условием возврата контроля, а не наоборот. Так записано в минских соглашениях. Советую их перечитать тем, кто на них так любит ссылаться", - сказал дипломат, отвечая на критику в адрес России, прозвучавшую на заседании.

По словам Небензи, "киевская власть получила от своих покровителей индульгенцию и карт-бланш говорить и делать все, что ей вздумается". "Пока эта индульгенция будет действовать, пока Киев будет саботировать минские соглашения, пока он будет отказываться разговаривать напрямую со своими гражданами, ложно представляя стороной конфликта не их, а Россию, ничего хорошего, никакого подлинного урегулирования, увы, ждать не приходится", - подчеркнул постпред РФ.