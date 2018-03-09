Безопасность на выборах президента в Ингушетии обеспечат более 1,6 тыс. правоохранителей

МАГАС, 9 марта. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в день выборов президента РФ в Ингушетии 18 марта. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главы республики.

"По предварительным расчетам, всего на обеспечение правопорядка и общественной безопасности 18 марта 2018 года планируется задействовать до 1,6 тыс. сотрудников МВД по Ингушетии, временных оперативных групп ГУ МВД и управления Федеральной службы войск национальной гвардии, 150 военнослужащих 126 полка войск нацгвардии, до 130 сотрудников частных охранных организаций и такое же количество народных дружинников", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления МВД по региону Руслана Шовгенова.

По данным МВД, сформирован резерв из почти 100 сотрудников органов внутренних дел и 50 сотрудников Росгвардии. Как отмечается, все подозрительные машины эвакуируют с парковок избирательных участков за сутки до выборов. "Всю координацию деятельности органов и подразделений регионального МВД осуществляет оперативный штаб", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более трети избирательных участков Ингушетии оборудуют видеокамерами к выборам президента РФ. На избирательных участках установят 53 видеокамеры и 21 комплекс обработки избирательных бюллетеней.

В Ингушетии будут работать девять территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 участковых избирательных комиссий. Согласно данным избиркома республики, право голосовать имеют более 220 тыс. жителей региона. Выборы президента России пройдут 18 марта.