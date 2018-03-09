Лавров обсудил в Эфиопии роль стран Африки в СБ ООН

АДДИС-АБЕБА, 9 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу завершил свое африканское турне. Последним пунктом его программы стала Эфиопия, здесь в это же время находился и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Россия предложила США организовать переговоры глав внешнеполитических ведомств, но министры так и не встретились.

Тем не менее у Лаврова была насыщенная программа в этой африканской стране - он провел переговоры с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также министром иностранных дел Эфиопии Воркнехом Гебейеху, и.о. премьер-министра Хайлемариам Десаленем и президентом страны Мулату Тешоме.

Встреча Лаврова и Тиллерсона не состоялась

Госсекретарь США прибыл в Эфиопию на день раньше российского министра, главы внешнеполитических ведомств РФ и США поселились в одном отеле Sheraton Addis.

Заместитель иностранных дел России Сергей Рябков 5 марта сообщил, что Россия предложила США использовать эту возможность, чтобы организовать переговоры министров. Однако руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне не получали таких предложений от Москвы. В итоге инициатива так и осталась без ответа, а в посольстве России в США пообещали, что в следующий раз будут публиковать копии официальных документов в Twitter.

"Встреча не состоялась и уже не состоится", - поставил точку в этой истории Рябков. "Будем искать другую возможность", - сказал он ТАСС.

"Воссоединение семьи"

Перед началом пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств модератор заявил, что для Эфиопии визит российского министра "равноценен воссоединению семьи".

Глава МИД РФ сообщил, что обсудил с Гебейеху подготовку двух групп эфиопских дипломатов для прохождения курсов повышения квалификации в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, а также ход взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества. "По всем упомянутым направлениям готовятся дополнительные межправительственные соглашения, меморандумы, которые укрепят договорно-правовую базу контактов", - информировал он.

На переговорах стороны также рассмотрели ход урегулирования конфликтов в Африке, уделив особое внимание проблемам Африканского Рога и ситуации в Южном Судане.

Также глава МИД РФ заявил о готовности Москвы предоставить политическую поддержку африканским партнерам на международных площадках. "Работая в Совете Безопасности ООН, работая с нашими коллегами в Африканском союзе, в субрегиональных организациях, Россия будет активно поддерживать усилия наших африканских друзей по решению всех этих проблем, оказывая политическую поддержку для рассмотрения соответствующих резолюций, участвуя в подготовке миротворцев и оснащению соответствующих контингентов необходимым оборудованием", - указал он.

Со своей стороны глава МИД Эфиопии отметил, что собеседники договорились продолжить сотрудничество в сфере использования мирного атома. "Также мы договорились о том, что очень скоро между Россией и Эфиопией будет открыто прямое ежедневное авиасообщение, это поможет укреплять связи между людьми, а также даст импульс экономическому сотрудничеству", - сказал он.

РФ за усиление Африки в СБ ООН

Эфиопия стала главным пунктом африканского турне Лаврова - не только как одна из крупнейших и экономически развитых стран континента, но и как штаб-квартира Африканского союза. Среди целей этой организации - продвижение общих позиций по вопросам, представляющим интерес для Африки и ее народов. Как показала встреча Лаврова с Мусой Факи Махаматом, Россия и Афросоюз готовы сообща отстаивать многие позиции.

Так, обе стороны высказались за усиление представительства стран Африки в Совете Безопасности ООН. "Главный приоритет - расширить представленность [в СБ ООН] трех развивающихся регионов мира, включая обязательно африканский континент", - заявил по итогам переговоров глава внешнеполитического ведомства РФ, уточнив, что речь идет о государствах Азии, Латинской Америки и Африки. Председатель Комиссии Африканского союза обратил внимание на то, что незначительная представленность стран континента в СБ ООН "несправедлива". Он отметил, что страны Африки рассчитывают на содействие со стороны РФ, "которая всегда поддерживала законные чаяния африканского континента".

На встрече была также поднята антитеррористическая тематика. В частности, Москва пригласила страны Африки изучить возможность присоединиться к созданной ФСБ РФ базе данных по иностранным террористам. "Чем универсальнее будет эта база, тем легче будет отслеживать подозреваемых в террористических актах на территории любой страны", - сказал Лавров. Он также подтвердил заинтересованность РФ в подключении в качестве наблюдателя к деятельности Африканской организации уголовной полиции (Африпол), созданной для повышения эффективности полицейских ведомств стран континента через укрепление их организационных, технических и оперативных возможностей.

Россия готова к сотрудничеству с Афросоюзом не только в сфере безопасности, но во всех без исключения областях, заверил Лавров.

Говоря о возможности проведения саммита Россия - Африка, глава МИД РФ пояснил, что такая встреча пока не обсуждается, поскольку сторонам еще нужно накопить "солидный пакет договоренностей". "Убежден, когда накопится солидный пакет договоренностей, вопрос о проведении саммита может быть обсужден", - отметил он. "Те планы, которые Африканский союз одобряет и продвигает, включая продвижение задачи либерализации торговли в континентальном масштабе, представляют интерес для российского бизнеса, - указал Лавров. - Будем всячески содействовать тому, чтобы российские деловые круги подключились к этим проектам".

Глава российской дипломатии заверил, что Россия продолжит решения по урегулированию конфликтов на африканском континенте и через работу в СБ ООН, предоставляя возможность своих учебных заведений для подготовки миротворцев, а также через оснащение необходимым оборудованием уже при проведении соответствующих операций".

По итогам встречи Лавров пригласил своего собеседника посетить РФ, и это предложение было принято.

Россия и Африка

Визит министра иностранных дел России сразу в четыре страны Юга Африки (Намибия, Зимбабве, Ангола и Мозамбик) и одну восточноафриканскую страну - Эфиопию - свидетельствует о беспрецедентном уровне внимания Москвы к региону южнее Сахары. Это часть уже начавшегося с середины 2000-х годов "поворота к Африке".

Перечисляя в беседе с корреспондентом ТАСС основные интересы России в Африке, старший научный сотрудник Института Африки РАН, эксперт клуба "Валдай" Ольга Куликова среди основных назвала укрепление политического сотрудничества со странами континента для обеспечения поддержки позиций России по вопросам международной жизни. Речь идет, например, о взаимодействии в рамках ООН, где африканские страны составляют значительную и влиятельную группу. РФ также готова экспортировать в Африку свои услуги и технологии, например, заниматься экспертизой в строительстве АЭС и других объектов инфраструктуры, считает эксперт.

Кроме того, по словам Куликовой, России выгодно развитие торгово-экономических отношений, в том числе добыча и покупка в Африке минеральных ресурсов, продукции тропического земледелия (кофе, какао, цитрусовые), увеличение импорта в Россию фруктов, овощей, которые во многом пришли на смену продукции стран ЕС после ввода российских контрсанкций. В свою очередь РФ могла бы поставлять в страны Черного континента зерно, а также удобрения, продукцию машиностроения, вооружение, технику и иные товары.

Итоги переговоров Лаврова в каждой из пяти стран наглядно продемонстрировали, что во всех этих и других сферах есть конкретные договоренности - уже достигнутые и реализуемые или находящиеся в высокой стадии проработки. Например, в Анголе было заявлено, что все больше российских компаний проявляют интерес к тому, чтобы обрести в Луанде партнеров и наладить взаимодействие с ними: "Камаз", "Роснефть", "Зарубежнефть", "Газпром нефть", "Гражданские самолеты Сухого", Росатом. В этом году предстоит первое заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Анголы.

В Виндхуке глава МИД РФ и его намибийский коллега условились совершенствовать договорно-правовую базу для развития отношений, причем один из документов будет подписан уже в ближайшее время - "Росатом" завершает переговоры для заключения соглашения с Намибией о сотрудничестве в сфере мирного атома. В Мозамбике, сам флаг которого с изображением автомата Калашникова символизирует давнее и успешное военно-техническое сотрудничество с РФ, глава МИД страны обратил внимание на новейшие российские разработки, о которых рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, а уже в апреле пройдет первое заседание двусторонней межправкомиссии.

В Зимбабве обсуждалась реализация проекта освоения совместным предприятием одного из крупнейших в мире платиновых месторождений "Дарвендейл", а в Эфиопии стало известно о подготовке межправительственных соглашений в сфере ВТС и образования.

"По мере расширения наших интересов в Африке, наших предложений о сотрудничестве поле для возможных конфликтов и конкуренции с другими игроками будет расширяться", - констатировала Куликова. Она обратила внимание, что не только Россия стремится помогать Африке в строительстве АЭС. "Здесь уже есть серьезная конкуренция, и были случаи противодействия интересам России", - напомнила эксперт. На этом направлении, по ее словам, у России есть преимущества - например, более дешевые и надежные по сравнению с французскими реакторы, готовность делиться технологиями.