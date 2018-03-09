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В РОИИП считают, что промежуточный отчет о выборах ОБСЕ содержит некорректные положения

Политика
9 марта, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В обзоре института отмечается, что в отчете есть положения, свидетельствующие о недостаточно глубоком изучении мониторинговой миссией БДИПЧ избирательного законодательства

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МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Промежуточный отчет мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ имеет ряд некорректных положений, свидетельствующих о недостаточном изучении избирательного законодательства в стране. Об этом говорится в обзоре Российского общественного института избирательного права (РОИИП), имеющемся в распоряжении ТАСС.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ опубликовало на своем сайте промежуточный отчет миссии. По оценке его экспертов, "предвыборная кампания проходила в целом довольно сдержанно, но заметно активизировалась в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля".

Недостаточно объективности

"Промежуточный отчет [БДИПЧ ОБСЕ] содержит целый ряд некорректных, с точки зрения действующего законодательства, положений, свидетельствующих о недостаточно глубоком изучении мониторинговой миссией БДИПЧ избирательного законодательства, некорректной трактовкой наблюдаемых процедур выборов", - отмечается в обзоре.

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В частности, эксперты РОИИП указали, что в отчете содержится формулировка о том, что "ЦИК регулярно проводит публичные, иногда транслируемые, онлайн-заседания" с подробными обсуждениями по множеству вопросов, включая обвинения в адрес местных администраций во вмешательстве в избирательный процесс. "Вместе с тем, все заседания ЦИК России, без каких-либо исключений и в полном объеме, проводятся с использованием онлайн-трансляций и последующим размещением видеозаписи на сайте ЦИК", - указывается в обзоре.

Кроме того, в РОИИП указали на то, что формулировка, что "ЦИК признала, что проблема дубликатов в учете избирателей существует и приняла поправки на законодательном уровне для ее решения" является некорректной, поскольку ЦИК "не вправе вносить изменения в законодательство".

Вместе с тем, заметили в РОИИП, перечисляя поправки, "которые, по мнению миссии, привели к ограничению некоторых политических прав и свобод, гарантированных конституцией, миссия не отмечает, что все названные поправки не затрагивают непосредственно правовое регулирование выборов".

"В качестве примеров приведены антитеррористический закон, предусматривающий полномочия органов власти в сфере связи, законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях, а также положение, предоставляющее Конституционному суду РФ полномочия по проверке возможности исполнения решения межгосударственных судов", - сказано в документе.

"В целом анализ промежуточного заявления миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ 18 марта 2018 года позволяет отметить предпринятые миссией усилия по проведению объективного и беспристрастного анализа хода избирательной кампании, которые, однако, нельзя считать полностью реализованными", - говорится в заключении российских экспертов.

О миссии и выборах

Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ, возглавляемая Яном Петерсеном, состоит из 13 экспертов основной команды, находящихся в Москве, и 60 долгосрочных наблюдателей, направленных в 31 субъект РФ 14 февраля. Члены миссии представляют 25 стран - участниц ОБСЕ, которые получили запрос на отправку 420 краткосрочных наблюдателей для мониторинга процедур в день голосования.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. За президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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