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Путин назвал Трампа опытным человеком с прагматичным подходом

Политика
10 марта, 5:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

По словам главы государства, президент США хорошо понимает, что "заниматься взаимными обвинениями и оскорблениями - это путь в никуда"

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп - бизнесмен с большим опытом, который относится с уважением к тем людям, с которыми он сотрудничает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телекомпании NBC, которое было показано в эфире в пятницу.

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Путин также считает, что Дональд Трамп не избегает критики в его адрес, а придерживается прагматичного подхода. 

"Я думаю, что он не ко мне лично трепетно относится", - отметил президент РФ, слова которого приводятся на английском языке. "Я думаю, что он [Трамп] опытный человек, он бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить отношения сотрудничества с кем-то, то необходимо относиться к вашему нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, - отметил президент РФ. - Это, во-первых, чисто прагматичный подход".

"Во-вторых, даже несмотря на то, что он работает первый президентский срок, он быстро учится и хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями и оскорблениями - это путь в никуда", - подчеркнул российский лидер. "Если вы обратили внимание, я всегда проявляю к моим коллегам, не только в США, но и в Европе, в Азии, неизменное уважение", - добавил Путин.

Глава государства допускает, что президента США можно считать яркой личностью. На вопрос ведущей о том, считает ли Путин Трампа "яркой личностью", последовал ответ: "Возможно".

Глава государства также сообщил, что не читает сообщения Трампа, которые тот пишет в своем Twitter. Кроме того, российский лидер рассказал ведущей NBC, что сам он не пользуется данным сервисом микроблогов. "У меня есть другие средства для выражения моей точки зрения и для осуществления их на практике, - подчеркнул президент РФ. - Дональд более современен".

На вопрос ведущей, считает ли Путин Трампа эффективным лидером, президент России ответил: "Это решает американский народ. У него [Трампа] явно есть качества лидера, потому что он берет на себя ответственность за принятие решений, нравятся ли эти решения кому-либо или нет. Тем не менее он их принимает".

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