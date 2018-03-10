Путин назвал сообщения о применении химоружия Дамаском фейковыми новостями

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Утверждения о применении химоружия в Сирии властями в Дамаске - фейковые новости. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в пятницу на английском языке.

"Конечно. Во-первых, сирийское правительство давно уничтожило химическое оружие", - сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что, по мнению Москвы, только международные эксперты могут делать выводы о наличии химического оружия в Сирии, в отсутствие таких доказательств сообщения о применении этих средств являются инсинуацией.

По словам Владимира Путина, ответственность за применение химического оружия в Сирии несут радикалы, а не власти этой арабской страны. "Это результат действий преступников и радикальных элементов, террористов, которые совершают эти преступления для того, чтобы обвинить президента [Сирии Башара] Асада", - подчеркнул российский лидер.

"Мы знаем о планах повстанцев сделать так, чтобы выглядело, будто сирийская армия использует химическое оружие", - отметил президент РФ. По словам Путина, такие попытки "имели место в не столь отдаленном прошлом".

Как указал глава государства, вооруженные оппозиционные силы в Сирии используют обвинения против правительства арабской страны в применении химоружия в качестве "оправдания для того, чтобы консолидировать усилия для борьбы с Асадом".

Ведущая телеканала во время интервью заявила о публикациях фотографий тел детей в Сирии, которые якобы погибли, подвергшись воздействию химоружия. Она утверждала, что его применили сирийские власти. "Вы уверены, что эти тела стали результатом действий правительственных сил?" - сказал на это Путин.

"Я считаю наоборот", - указал российский лидер, заявив, что это - результат действий преступников.

По словам президента РФ, до сих пор не было проведено полноценного расследования указанных инцидентов. "Необходимо тщательное расследование на месте со сбором доказательств", - указал глава государства. "Ничего этого сделано не было", - подчеркнул он.

Расследование действий коалиции

Владимир Путин также заявил о необходимости проведения расследования непропорционального применения силы возглавляемой США международной антитеррористической коалицией при освобождении от боевиков сирийского города Ракка.

"Что касается преступных действий, вернитесь в Ракку и, по крайней мере, похороните тела, которые все еще находятся под руинами и обломками в результате неизбирательного обстрела жилых кварталов, и расследуйте это", - отметил Путин, отвечая на вопрос телеведущей о приписываемых России преступлениях в арабской республике. По его словам, это заставит коалицию "напряженно потрудиться".

Путин опроверг заявления американской стороны о том, что Москва несет ответственность за якобы применение Дамаском химического оружия. "Мы не имеем никакого отношения к этому. Мы требуем полного и всестороннего расследования [данной ситуации]", - заявил президент РФ.

В последние недели официальные лица США, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, неоднократно выступали с обвинениями в адрес России, которая, по их версии, несет ответственность за химические атаки в Сирии, которые якобы совершают сирийские правительственные войска.