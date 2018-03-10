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Путин опроверг утверждения о финансовых связях с музыкантом Сергеем Ролдугиным

Политика
10 марта, 6:58 дата обновления: 10 марта, 8:12 UTC+3

Президент при этом отметил, что хорошо знает виолончелиста и считает его своим другом

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Сергей Ролдугин

Сергей Ролдугин

© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в пятницу, категорически опроверг утверждения о наличии финансовых связей между ним и виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

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Говоря о Ролдугине, глава российского государства, слова которого даны в переводе на английский язык, отметил: "Он один из моих друзей, он замечательный музыкант". Комментируя утверждения журналиста о наличии у Ролдугина значительных средств, Путин сказал: "Вы знаете, я не осведомлен о его бизнесе, о том, чем он занимается. Но, можете мне поверить, я точно знаю, что его реальных доходов хватает ровно на то, чтобы купить эти музыкальные инструменты".

Президент добавил, что вопросы о финансовом положении виолончелиста следовало бы адресовать ему лично. Глава российского государства констатировал, что в РФ немало состоятельных людей из числа творческих деятелей.

Журналист также попросила Путина прокомментировать спекуляции о том, что ему якобы принадлежит часть активов Ролдугина. Президент опроверг эти утверждения. "Это определенно не мои деньги", - сказал он.

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